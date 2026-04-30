S3: ClipMyHorse Prize

CSI2* - CSI2* Medium Tour 1.40

April 30, 2026, 1 p.m.
Rank Nr. Rider
Horse
 EUR 1st Phase 2nd Phase Total Time
1 668
Ahmed Naser Elnaggar
EGY
Zwiebertje Ncs Z
500 0 0 0 25.63
2 548
Ismail Osama El Borai
EGY
Gin Lady Tivoli Z
400 0 0 0 26.30
3 776
Valentina Jarl
SWE
Hades des Peupliers
300 0 0 0 26.55
4 738
Daan Van Geel
NED
Nadia Vg
200 0 0 0 27.38
5 657
Hendrik-Jan Schuttert
NED
Lord of Farming
160 0 0 0 27.96
6 573
Nick Rademaker
NED
Pierrot
120 0 0 0 28.52
7 768
Lisa Broekert
NED
Le Formidable
80 0 0 0 28.64
8 749
Pam Nieuwenhuis
NED
Iletto
60 0 0 0 28.87
9 688
Tamara Van Manen
NED
LiebelinG.D
60 0 0 0 29.32
10 588
Bas Moerings
NED
Moulin Rouge
40 0 0 0 29.84
11 786
Juulia Jyläs
FIN
Milestone T
40 0 0 0 30.04
12 629
Jessie Wiefferink
NED
Arhaya Z
20 0 0 0 30.18
13 804
Emile Karim Fares
GRE
Nacho . S
20 0 0 0 30.27
14 692
Tonny Leeuwen
NED
Mayfair Seminka de Mar
0 0 0 30.66
15 603
Paris Vandousselaere
BEL
Chacco'S Girl
0 0 0 31.13
16 529
Skye Morssinkhof
NED
Magnolia Ws
0 0 0 31.35
17 553
Megan Laseur
NED
Did it Again L Z
0 0 0 31.48
18 809
Melvin Greveling
NED
My Flower Mp
0 0 0 31.56
19 521
Conor Drain
IRL
Jamal E.B.
0 0 0 32.63
20 636
Annelies Vorsselmans
BEL
C. Kulottie W Z
0 0 0 32.80
21 564
Kamal Abdullah Bahamdan
KSA
Cascadello Boy Rm
0 0 0 32.81
22 644
Luciano Zandvliet
NED
Madonna
0 0 0 33.09
23 604
Egor Shchibrik
PLE
Crack Hv
0 0 0 33.40
24 665
Thijmen Vos
NED
Cornelis Vm Z
0 0 0 35.29
25 732
Evi Wiefferink
NED
Jucatan VDL
0 0 0 35.47
26 504
Liesje Vrolijk
NED
Insanity Allegro
0 4 4 28.69
27 784
Juulia Jyläs
FIN
Magic Touch
0 4 4 31.12
28 632
Kevin Beerse
NED
Armstrong
4 0 4 31.14
29 840
Shion Sassa
JPN
Delirium de Mars
4 0 4 31.80
30 555
Megan Laseur
NED
I Am Perfect Z
4 0 4 32.83
31 756
Albert Zoer
NED
Norjado M
0 4 4 33.44
32 533
Zoi Snels
NED
Unter Welt Vh Gerendal
4 0 4 33.52
33 609
Bart Van der Maat
NED
Mane P
0 4 4 33.86
34 569
Floortje Deckers
IRL
Cindy R
4 0 4 35.38
35 633
Kevin Beerse
NED
Morris Marina
0 4 4 36.59
36 704
Kars Bonhof
NED
Menno H
4 0 4 36.81
37 513
Kristy Snepvangers
NED
Kaletto
0 8 8 31.07
38 508
Luke Hill
GBR
VDL Sambucci de Muze
8 0 8 32.34
39 701
Helena Beyers
BEL
Rosalin Du Sud
8 0 8 32.35
40 798
Meike Zwartjens
NED
Denzel Tivoli Z
8 0 8 32.96
41 537
Wesley Mulder
NED
L-Kikiretto
8 0 8 33.86
42 676
Lennard De Boer
NED
Vicq
4 4 8 34.40
43 648
Susan Benedictus
NED
Flodder
8 4 12 33.93
796
Meike Zwartjens
NED
Rex van 't Eigenlo
ELM ELM