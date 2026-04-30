S3: ClipMyHorse Prize
CSI2* - CSI2* Medium Tour 1.40
April 30, 2026, 1 p.m.
|Rank
|Nr.
|Rider
Owner / Breeder
Horse
|Horse
Sex \ Color \ Born \ Sire \ Siredam \ Dam
|EUR
|1st Phase
|2nd Phase
|Total
|Time
|1
|668
|
Ahmed Naser Elnaggar
EGY
|Zwiebertje Ncs Z
- ZANG
Stallion \ Other \ 2013 \ Zilverstar T \ Andiamo Z \ Alexandra Z
|500
|0
|0
|0
|25.63
|2
|548
|
Ismail Osama El Borai
EGY
|Gin Lady Tivoli Z
- ZANG
Mare \ Bay \ 2018 \ Gaillard de La Pomme \ Gino-H \ Wenke Lente
|400
|0
|0
|0
|26.30
|3
|776
|
Valentina Jarl
SWE
|Hades des Peupliers
- SF
Gelding \ Chestnut \ 2017 \ Topinambour \ Zandor \ Undore des as
|300
|0
|0
|0
|26.55
|4
|738
|
Daan Van Geel
NED
|Nadia Vg
- KWPN
Mare \ Other \ 2018 \ Zento \ Azteca VDL \ Fleur
|200
|0
|0
|0
|27.38
|5
|657
|
Hendrik-Jan Schuttert
NED
|Lord of Farming
- KWPN
Stallion \ Bay \ 2016 \ Balou Du Rouet \ Clinton \ Doutzen
|160
|0
|0
|0
|27.96
|6
|573
|
Nick Rademaker
NED
|Pierrot
- BWP
Gelding \ Bay \ 2015
|120
|0
|0
|0
|28.52
|7
|768
|
Lisa Broekert
NED
|Le Formidable
- KWPN
Mare \ Grey \ 2016
|80
|0
|0
|0
|28.64
|8
|749
|
Pam Nieuwenhuis
NED
|Iletto
- KWPN
Mare \ Bay \ 2013 \ I M Special de Muze \ Voltaire \ Ziletto
|60
|0
|0
|0
|28.87
|9
|688
|
Tamara Van Manen
NED
|LiebelinG.D
- KWPN
Mare \ Bay \ 2016 \ Baltic VDL \ Gelha'S VDL Emilion \ Zyona M
|60
|0
|0
|0
|29.32
|10
|588
|
Bas Moerings
NED
|Moulin Rouge
- KWPN
Mare \ Grey \ 2017 \ Chacoon Bleu \ Clarissimo \ Cassy Du Buisson Z
|40
|0
|0
|0
|29.84
|11
|786
|
Juulia Jyläs
FIN
|Milestone T
- KWPN
Mare \ Bay \ 2017 \ Finishing Touch Wareslage \ Quality Time \ Glory T
|40
|0
|0
|0
|30.04
|12
|629
|
Jessie Wiefferink
NED
|Arhaya Z
- ZANG
Mare \ Bay \ 2017 \ Andiamo Z \ Corland \ Vorhaya
|20
|0
|0
|0
|30.18
|13
|804
|
Emile Karim Fares
GRE
|Nacho . S
- KWPN
Gelding \ Bay \ 2018 \ Harley \ Phin-Phin \ Zeolita S
|20
|0
|0
|0
|30.27
|14
|692
|
Tonny Leeuwen
NED
|Mayfair Seminka de Mar
- KWPN
Mare \ Bay \ 2017 \ Kannan \ Chin Chin \ Zereseminka
|0
|0
|0
|30.66
|15
|603
|
Paris Vandousselaere
BEL
|Chacco'S Girl
- OS
Mare \ Bay \ 2011 \ Chacco-Blue \ Cento \ Centora
|0
|0
|0
|31.13
|16
|529
|
Skye Morssinkhof
NED
|Magnolia Ws
- KWPN
Mare \ Bay \ 2017 \ Inaico \ For Pleasure \ Hortensia VDL
|0
|0
|0
|31.35
|17
|553
|
Megan Laseur
NED
|Did it Again L Z
- ZANG
Gelding \ Bay \ 2017 \ Dominator 2000 Z \ Chellano \ Cheliza G Z
|0
|0
|0
|31.48
|18
|809
|
Melvin Greveling
NED
|My Flower Mp
- KWPN
Mare \ Bay \ 2017 \ Dallas \ Lux Z \ Sunflower
|0
|0
|0
|31.56
|19
|521
|
Conor Drain
IRL
|Jamal E.B.
- KWPN
Gelding \ Bay \ 2014 \ Action-Breaker \ Diamant de Semilly \ Ballerine de Bliniere
|0
|0
|0
|32.63
|20
|636
|
Annelies Vorsselmans
BEL
|C. Kulottie W Z
- ZANG
Mare \ bay \ 2015 \ Comme Il Faut 5 \ Guidam \ Vuklahoma W
|0
|0
|0
|32.80
|21
|564
|
Kamal Abdullah Bahamdan
KSA
|Cascadello Boy Rm
- RHEIN
Stallion \ Bay \ 2013 \ Cascadello \ Balou Du Rouet \ Baloudora
|0
|0
|0
|32.81
|22
|644
|
Luciano Zandvliet
NED
|Madonna
- KWPN
Mare \ Bay \ 2017 \ Arezzo VDL \ Nabab de Reve \ Hautesse
|0
|0
|0
|33.09
|23
|604
|
Egor Shchibrik
PLE
|Crack Hv
- HOLST
Stallion \ Grey \ 2015 \ Cornet Obolensky \ Candillo 3 \ Operette
|0
|0
|0
|33.40
|24
|665
|
Thijmen Vos
NED
|Cornelis Vm Z
- ZANG
Gelding \ Grey \ 2017 \ Classe Hs \ Elvis Ter Putte \ Europa Sr Z
|0
|0
|0
|35.29
|25
|732
|
Evi Wiefferink
NED
|Jucatan VDL
- KWPN
Stallion \ Grey \ 2014 \ Carrera VDL \ Mr Blue \ Egane
|0
|0
|0
|35.47
|26
|504
|
Liesje Vrolijk
NED
|Insanity Allegro
- KWPN
Mare \ Bay \ 2013 \ Numero Uno \ Corofino 2 \ P.Corofina Texel
|0
|4
|4
|28.69
|27
|784
|
Juulia Jyläs
FIN
|Magic Touch
- KWPN
Gelding \ Chestnut \ 2017 \ Finishing Touch Wareslage \ Olympic Ferro \ Ureen-Latano
|0
|4
|4
|31.12
|28
|632
|
Kevin Beerse
NED
|Armstrong
- HANN
Stallion \ Black \ 2015 \ Armitage 2 \ Calido I \ Cleopatra
|4
|0
|4
|31.14
|29
|840
|
Shion Sassa
JPN
|Delirium de Mars
- SF
Gelding \ Other \ 2013 \ Kannan*Gfe \ Chin Chin \ Qerly Chin
|4
|0
|4
|31.80
|30
|555
|
Megan Laseur
NED
|I Am Perfect Z
- ZANG
Gelding \ Bay \ 2018 \ I Am Moerhoeve'S Star \ Indoctro \ Zafira Go Zinea
|4
|0
|4
|32.83
|31
|756
|
Albert Zoer
NED
|Norjado M
- KWPN
Gelding \ Black \ 2018 \ Il Est Balou \ \ Dermalijn
|0
|4
|4
|33.44
|32
|533
|
Zoi Snels
NED
|Unter Welt Vh Gerendal
- ZANG
Gelding \ Bay \ 2018 \ Untouchable 27 \ Calvaro Z \ Inka van 't Roosakker
|4
|0
|4
|33.52
|33
|609
|
Bart Van der Maat
NED
|Mane P
- HOLST
Gelding \ Bay \ 2018 \ Million Dollar \ Uriko \ Garia
|0
|4
|4
|33.86
|34
|569
|
Floortje Deckers
IRL
|Cindy R
- OS
Mare \ Chestnut \ 2012 \ Clarimo \ Quidam de Revel \ Quinta
|4
|0
|4
|35.38
|35
|633
|
Kevin Beerse
NED
|Morris Marina
- KWPN
Mare \ Bay \ 2017 \ Harley \ Lupicor \ Wykarina
|0
|4
|4
|36.59
|36
|704
|
Kars Bonhof
NED
|Menno H
- KWPN
Stallion \ Bay \ 2017 \ Stakkato Gold \ Baloubet Du Rouet \ Toy H
|4
|0
|4
|36.81
|37
|513
|
Kristy Snepvangers
NED
|Kaletto
- KWPN
Mare \ Grey \ 2015 \ Cornet Obolensky \ VDL Zirocco Blue \ Galetto
|0
|8
|8
|31.07
|38
|508
|
Luke Hill
GBR
|VDL Sambucci de Muze
- BWP
Stallion \ Chestnut \ 2018 \ Hunters Scendro \ Vigo D'Arsouilles Stx \ Malissa de Muze
|8
|0
|8
|32.34
|39
|701
|
Helena Beyers
BEL
|Rosalin Du Sud
- AES
Mare \ Chestnut \ 2017 \ Mithras de Regor \ Dulf van den Bisschop \ Huirina Du Sud
|8
|0
|8
|32.35
|40
|798
|
Meike Zwartjens
NED
|Denzel Tivoli Z
- ZANG
Gelding \ Bay \ 2014 \ Denzel Vt Meulenhof \ Landwind II \ Roselle
|8
|0
|8
|32.96
|41
|537
|
Wesley Mulder
NED
|L-Kikiretto
- HOLST
Mare \ Bay \ 2018 \ Clarksville \ Toulon \ Falandoretto
|8
|0
|8
|33.86
|42
|676
|
Lennard De Boer
NED
|Vicq
- HOLST
Gelding \ Bay \ 2017 \ Vigo D'Arsouilles Stx \ Corofino 2 \ M-Stuttgart
|4
|4
|8
|34.40
|43
|648
|
Susan Benedictus
NED
|Flodder
- KWPN
Gelding \ Other \ 2010 \ Otangelo \ Guidam \ Woudelina
|8
|4
|12
|33.93
|796
|
Meike Zwartjens
NED
|Rex van 't Eigenlo
- BWP
Gelding \ Bay \ 2017 \ Echo van T Spieveld \ Montender 2 \ Gitania van 't Eigenlo
|ELM
|ELM